«Сочи» — «Пари НН»: Писарский получил красную карточку на 39-й минуте

«Сочи» остался в меньшинстве в первом стыковом матче против «Пари НН».

В концовке первого тайма нападающий сочинской команды Владимир Писарский сфолил на полузащитнике нижегордцев Александре Эктове. Изначально главный арбитр Сергей Карасев показал Писарскому желтую карточку, но после вмешательства ВАР удалил игрока с поля.

Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Пари НН».