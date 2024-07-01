Семак — о трансферах «Зенита»: «Возможно приобретем еще двух игроков»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, планирует ли клуб продолжить летнюю трансферную кампанию.
— Сколько еще новичков может подписать «Зенит»? Исходя из того состава, что сейчас есть, возможно, их количество будет небольшим — один-два футболиста. Если не будет большой ротации. Сейчас сложно предполагать. Если кто-то изъявит желание уйти, тогда надо будет искать замену на эту позицию. На сегодняшний день мы занимаемся поиском одного-двух игроков. Если получится, то подпишем, — сказал Семак на пресс-конференции.
В летнее трансферное окно «Зенит» пополнили четыре футболиста: вратарь Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также нападающий Максим Глушенков.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
|0
|0
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
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7
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|0
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8
|Рубин
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9
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10
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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|19.07
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
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