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Сегодня, 17:28

Семак — о трансферах «Зенита»: «Возможно приобретем еще двух игроков»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, планирует ли клуб продолжить летнюю трансферную кампанию.

— Сколько еще новичков может подписать «Зенит»? Исходя из того состава, что сейчас есть, возможно, их количество будет небольшим — один-два футболиста. Если не будет большой ротации. Сейчас сложно предполагать. Если кто-то изъявит желание уйти, тогда надо будет искать замену на эту позицию. На сегодняшний день мы занимаемся поиском одного-двух игроков. Если получится, то подпишем, — сказал Семак на пресс-конференции.

В летнее трансферное окно «Зенит» пополнили четыре футболиста: вратарь Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также нападающий Максим Глушенков.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
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 - : -
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