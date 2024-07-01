Семак: «Еще есть одно вакантное место для иностранца»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о «российском векторе» в трансферной политике клуба.

— Что касается комплектования команды, никаких кардинальных изменений нет. Каждое трансферное окно мы просматриваем возможность усиления. Если мы говорим о российских позициях, мы тоже это смотрим. Другое дело, что касается нынешней ситуации, то Круговой ушел в ЦСКА, поэтому нам обязательно нужно было взять российского футболиста на эту позицию.

Что касается количества и качества российских игроков, конечно, они нам нужны. Я рад, что появилась возможность подписать Максима Глушенкова. Возникают другие варианты, но не всегда получается как-то в этом направлении усилиться. В это межсезонье получилось взять игроков с российским паспортом.

По поводу иностранцев — посмотрим. Кто-то тоже, может, уйдет, кто-то придет. У нас есть еще одно вакантное место для иностранца, — сказал Семак на пресс-конференции.

В летнее трансферное окно «Зенит» пополнили четыре российских футболиста: вратарь Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также нападающий Максим Глушенков.