Семак: «Еще есть одно вакантное место для иностранца»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о «российском векторе» в трансферной политике клуба.
— Что касается комплектования команды, никаких кардинальных изменений нет. Каждое трансферное окно мы просматриваем возможность усиления. Если мы говорим о российских позициях, мы тоже это смотрим. Другое дело, что касается нынешней ситуации, то Круговой ушел в ЦСКА, поэтому нам обязательно нужно было взять российского футболиста на эту позицию.
Что касается количества и качества российских игроков, конечно, они нам нужны. Я рад, что появилась возможность подписать Максима Глушенкова. Возникают другие варианты, но не всегда получается как-то в этом направлении усилиться. В это межсезонье получилось взять игроков с российским паспортом.
По поводу иностранцев — посмотрим. Кто-то тоже, может, уйдет, кто-то придет. У нас есть еще одно вакантное место для иностранца, — сказал Семак на пресс-конференции.
В летнее трансферное окно «Зенит» пополнили четыре российских футболиста: вратарь Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также нападающий Максим Глушенков.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -