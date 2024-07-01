Семак: «Латышонку будет проще влиться в команду, поскольку он вратарь»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичках петербургской команды.
— Мы прекрасно знаем сильные качества Максима Глушенкова. Это игрок, который добавляет креатива в атакующих действиях. Мы все вместе подумаем, как его будет лучше всего использовать.
Что касается Юры Горшкова, то это игрок тоже универсальный, может играть и на флангах в обороне, более привычная — позиция левого защитника. Учитывая, что у нас не было дублера Дугласа, и его травмы по ходу сезона, конечно, для нас это важный момент. И плюс его умение играть в центре поля. В этом отношении тоже для нас это плюс, такая вариативность.
По поводу Сережи Волкова, я думаю, что здесь нам тоже нужно будет поближе познакомиться и понять, как ему лучше всего сыграть, какую схему будем использовать. По ходу уже посмотрим, насколько быстро они вольются в игру.
Что касается Латышонка, Жене, наверное, с одной стороны, проще всего, потому что взаимопонимание должно быть между группой обороны, скажем так, но в плане каких-то требований, наверное, их не так много, не такие большие различия. На мой взгляд, вратарю немножко проще, чем полевым игрокам, — сказал Семак на пресс-конференции.
В летнее трансферное окно «Зенит» пополнили четыре футболиста: вратарь Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также нападающий Максим Глушенков.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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