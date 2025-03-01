Семак: «Мантуан — более атакующий футболист, много делает в атаке, но и в обороне стал действовать более надежно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре полузащитника Густаво Мантуана в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

— Густаво старается, конечно. Так сложились у нас обстоятельства, что до прихода Мимовича Мантуан был у нас по сути единственный игрок, который мог выйти на позиции правого защитника. Не говорю про того же Эраковича, который по необходимости может сыграть. На мой взгляд, конечно, Мантуан — более атакующий футболист, много делает в атаке, но и в обороне стал действовать более надежно. Наверное, все-таки накапливает опыт игры на этой позиции, — сказал Семак.

В текущем сезоне РПЛ Мантуан сыграл за «Зенит» 18 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.