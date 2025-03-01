«Ахмат» — «Рубин»: Гандри сравнял счет с пенальти

«Ахмат» сравнял счет в матче против «Рубина» в 19-м туре РПЛ — 1:1.

На 41-й минуте с пенальти забил Надер Гандри. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой в штрафной площади казанцев.