Семак — о лимите на легионеров: «Батракову и Тюкавину никто не мешает, они в любом клубе будут играть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Рубином» (2:2) во 2-м туре РПЛ ответил на вопрос о шансах российских игроков при нынешнем лимите на легионеров в РПЛ.

«Подождите, но играют же, Батраков, Тюкавин играет, им никто не мешает, и они в любом клубе будут играть, потому что они сильнее тех, которые есть. Вы ищите не там, на мой взгляд, где нужно, это абсолютно неправильно. Во многих странах нет абсолютно никакого лимита, это не мешает клубам играть и двигаться дальше. И во многих самых сильных чемпионатах тоже совсем другой лимит«, — цитирует Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» (4 очка) после двух туров занимает шестое место в РПЛ. «Рубин» (4) идет четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые дома примут ЦСКА. Матч пройдет 3 августа. «Рубин» 4 августа на своем поле сыграет с «Сочи».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.