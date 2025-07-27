Источник: «Спортинг» заплатит «Спартаку» за Мангаша до 1 миллиона евро

Сумма трансфера защитника «Спартака» Рикарду Мангаша в лиссабонский «Спортинг» составит 300 тысяч евро, сообщает A Bola.

Кроме того, португальский клуб заплатит около 500-700 тысяч в качестве бонусов. Также «Спартак» сможет получить 20 процентов от будущей перепродажи футболиста.

27-летний португалец перешел в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. С того момента он провел 19 матчей и забил три мяча.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.