Сергей Семак назвал задачу «Зенита» на остаток сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 28-го тура против «Химок».

— Какая у вас задача на остаток сезона?

— Задача всегда одна — готовиться к каждому матчу. У нас в подготовке ничего не изменилось. Мы так же хотим играть, побеждать, забивать мячи. К этому мы и готовимся.

— Что вы думаете о чемпионском коридоре в РПЛ?

— Это не российская традиция. Она популярна в других чемпионатах. Я спокойно отношусь. Традиция неплохая, но в любом случае она не имеет большого значения.

Матч «Зенита» с «Химками» запланирован на 7 мая. Начало — в 16.30 мск.

Ранее петербургский клуб досрочно оформил чемпионство России. «Химки» идут на 12-м месте.