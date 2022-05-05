Семак заявил, что игроки «Зенита-2» не будут привлечены к матчу с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал, привлечет ли молодых футболистов к матчу 28-го тура против «Химок».

— Будете ли вы привлекать к матчам молодежь?

— На сегодня мы не будем привлекать игроков из «Зенита-2». Имеет смысл подпускать тех, кто может помочь нам в ближайшей перспективе. Пока сложно сказать, что в «Зените-2» есть игроки, которые выйдут и заменят тех, кто есть, без потери качества. Нужно пройти сборы и товарищеские матчи. Все команды должны находиться в равных условия. Мы постараемся соблюсти футбольный fair play, постараться играть на победу и не давать преимущество каким-либо командами.

Матч «Зенита» с «Химками» запланирован на 7 мая. Начало — в 16.30 мск.

Ранее петербургский клуб досрочно оформил чемпионство России. «Химки» идут на 12-м месте.