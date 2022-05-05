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Сегодня, 10:44

«Герта» хочет пригласить Сандро Шварца на пост главного тренера

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Герта» может пригласить на пост главного тренера Сандро Шварца, который на данный момент возглавляет «Динамо», сообщает журналист Ронан Мерфи в Twitter.

В московском клубе специалист работает с октября 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт с «бело-голубыми» до конца сезона-2023/24.

Ранее Шварц работал в «Веене», «Эшборне» и «Майнце».

«Динамо» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка.

ФК Герта
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