Сергей Семак: «Хотелось бы больше времени для подготовки к чемпионату»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов после паузы в чемпионате из-за пандемии коронавируса.

— Это интересный опыт для игроков и тренерского штаба, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». — Столь длительного бездействия никогда не было. Сейчас мы очень осторожно стараемся понять и плавно входить в рабочий режим, который нам нужен, чтобы в хорошем состоянии подойти к официальным матчам. Есть вопросы, много сложностей, но будем их решать по мере поступления.

— Достаточно ли трех недель, чтобы в полной готовности подойти к чемпионату?

— Конечно, хотелось бы больше. Нужно и контрольные матчи проводить, чтобы функциональная и игровая готовность была приближена к оптимальной. Время, которое есть, одинаково для всех клубов. Наверное, его недостаточно, чтобы подойти в оптимальном состоянии, но достаточно, чтобы через игры набирать форму.

— Что выйдет на первый план с точки зрения достижения успеха: физика, тактика, психология?

— Все вместе. Конечно, очень важно функциональное состояние игроков, и психологическое. Вероятность каких-либо сюрпризов увеличивается. Ситуация достаточно нестандартная.

— Роспотребнадзор разрешил играть со зрителями. Какова ваша позиция по этому поводу?

— Прекрасно, если есть возможность играть со зрителями и если ничего не угрожает безопасности болельщиков и футболистов, конечно. Я встретил эту новость с огромной радостью. Мы играем ради болельщиков.