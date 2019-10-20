Сергей Рыжиков: «Анюков все равно пропустил бы матч с «Зенитом»
13:39
Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал то, что происходило на поле в концовке матча 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0). Встреча закончилась потасовкой, по итогам которой были удалены капитан самарцев Александр Анюков и тренеры команд.
— Страсти кипели. Это борьба. Особый настрой был на матч. И у игроков и у тренеров, — сказала Рыжиков в эфире «Матч Премьер».
Удаление Анюкова? Он все равно пропустил бы матч с «Зенитом», так что ничего страшного.
Напомним, что в 14-м туре «Крылья Советов» будут принимать «Зенит» на своем поле.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи