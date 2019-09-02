Сергей Прядкин: «Надеюсь, ВАР заработает полностью с весны»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал использование ВАР на матчах чемпионата России в сезоне-2019/20.

-Нам хочется, чтобы ВАР был на всех стадионах, — сказал Прядкин. — Процесс очень сложный. Мы с Александром Егоровым разговаривали на днях: пока у нас нет специалистов и нет оборудования. Как я и говорил: наверное, мы сможем обеспечить все со второго круга. Работа ведется, спасибо Дюкову и руководству РФС. Очень хочется, чтобы все находились в равных условиях. Но пока насколько хватает специалистов РФС, настолько мы и проводим. Мое желание: с 20-го тура охват будет очень большой. Я надеюсь, что будут охвачены все туры. (Александр Рогулев)

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