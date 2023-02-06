Паршивлюк — о Захаряне: «Когда тобой интересуются команды уровня «Челси», это не может не отвлекать»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» поделился мыслями, почему в этом сезоне молодой талант бело-голубых Арсен Захарян играет не так ярко, как в предыдущем.

— Вы рассказывали, что еще на первой тренировке с Захаряном поняли, что более талантливого игрока в жизни не видели. В этом сезоне он не так хорош. Как думаете, история с переходом в «Челси» повлияла? Или он повзрослел и не только о футболе начал думать?

— Пацану 19 лет всего! Если тобой интересуются команды уровня «Челси», это не может не отвлекать любого футболиста. Невозможно от этого абстрагироваться и играть в тот же футбол, в который играл. Но ведь и вся команда не так хорошо начала сезон, а 19-летний парень не может тащить на себе каждую игру. Может, он себя накручивает — или его окружение. Плюс все эти разговоры — «Челси» не «Челси», заплатят не заплатят. На его незаматеревшем характере это не могло не сказаться. Ему сейчас нужно отбросить все эти мысли, провести оставшуюся часть сезона на том уровне, на котором он может, — и дальше уже решать свои вопросы со своим клубом и с теми командами, которые им интересуются. Конечно, Арсен заслуживает сделать следующий шаг в карьере.

— Йоканович после матча с боснийским «Борацем» сказал, что Захаряну надо расслабиться, ему не хватает раскованности.

— Да, все это тебя закрепощает. Ты понимаешь, что за каждым твоим шагом, за каждой игрой смотрят. А когда он был 18-летним пацаном, попавшим в основу, то ни о чем лишнем не думал. Он просто наслаждался футболом.

— Еще важно, чтобы московская сладкая жизнь его не захлестнула и он не превратился в Кокорина.

— Это опять же связано с ближайшим окружением. Мы можем только подсказывать, пытаться направить его. А дальше все зависит от него. Как он хочет построить свою карьеру, какой пример для себя он держит в голове.

В этом сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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