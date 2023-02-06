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«Локомотив» отказывается отпускать Баринова в «Бешикташ» за 5 миллионов евро

Алина Савинова
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«Локомотив» отказался отпускать полузащитника команды Дмитрия Баринова в «Бешикташ», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, между московским клубом и «Бешикташем» состоялись очередные переговоры, но стороны не смогли договориться о трансфере футболиста. Турецкая команда остановилась на сумме в 5 миллионов евро и не готова предложить больше. «Локомотив», в свою очередь, отказался отпускать Баринова, так как рассчитывает получить больше. Трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lokomotiv-ne-otpuskaet-barinova-v-beshiktash/
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Бешикташ
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