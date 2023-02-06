«На игру с «Торпедо» Тюкавин вышел без желания». Паршивлюк рассказал, за что «пихает» молодым динамовцам
Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, за что «пихает» талантливым молодым динамовцам — Арсену Захаряну, Константину Тюкавину и другим.
— Известна история, как после одного из победных матчей вы жестко «напихали» Константину Тюкавину. Говорят, он обиделся?
— Нет, они на меня не обижаются, ха-ха. У нас правильно выстроенные отношения. Я просто знаю возможности Кости. А на ту игру с «Торпедо» он, к сожалению, вышел без желания. Можно простить все — нереализованные моменты, технический брак, но, когда 20-летний пацан выходит за московское «Динамо» с таким отношением, для меня это неприемлемо. Я ему это высказал. Потом отвез его в ресторан, хоть он ехать и не хотел, накормил, и мы нормально поговорили. Делаю это не потому, что хочу показать себя дядькой в коллективе, а чтобы лучше было в первую очередь для них.
— Так же можете и Захаряну «напихать»?
— Конечно! Так было и в Воронеже, где его удалили, и в Самаре до того. Арсен — очень эмоциональный игрок, и, когда его мнение расходится с мнением судей, это может привести к проблеме. На этой почве я ему и «вставил». Это не конфликт, просто надеюсь, что это поможет ему в будущем. В России могут простить, потому что это Захарян. Если он уедет в Европу, на фамилию никто смотреть не будет. Дадут две желтые — и пойдет отдыхать, а потом игр пять будет смотреть со скамейки. А на его месте будет играть другой «Захарян».
— Он вас слушает, не огрызается?
— Нет, все нормально.
33-летний Паршивлюк выступает за «Динамо» с 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года. Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2