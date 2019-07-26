06:13 | Футбол — РПЛ

Сергей Паршивлюк: "Динамо" после такого поражения от "Рубина" надо реабилитироваться перед болельщиками"

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Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк считает, что в 3-м туре чемпионата России против "Урала"​ команде нужно реабилитироваться за поражение от "Рубина". По его словам, нужно во что бы то ни стало выигрывать.

– После такого поражения от "Рубина" нам надо реабилитироваться перед болельщиками, – цитируют "Известия" Паршивлюка. – Неважно, лидер против нас или любая другая команда, – мы играем дома и должны кровь из носу взять три очка с "Уралом".

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Дополнительная информация

https://iz.ru/903106/sevastian-terletckii/derbi-otkryvaiutsia-tcska-nameren-vziat-revansh-u-loko-za-proshlyi-sezon

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