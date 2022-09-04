Министр иностранных дел России и болельщик «Спартака» Сергей Лавров поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

Лавров приехал на стадион «Открытие Банк Арена», чтобы посмотреть встречу.

«Чего ждать от матча? Хорошей игры. «Спартак» — всегда чемпион!» — сказал Лавров.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 4 сентября и начнется в 20.00 (мск).