Сергей Лавров приехал на матч «Спартака» с «Зенитом»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Он уже прибыл на стадион «Открытие Банк Арена».

Начало матча намечено на 20.00 (мск).

Лавров никогда не скрывал, что является поклонником «Спартака» и поддерживает команду.