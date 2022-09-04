Конате: «Как судейство сегодня в матче с «Локо»? Катастрофа!»

Конате оценил судейство в матче «Ахмата» с «Локомотивом»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате оценил судейство в матче с «Локомотивом» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

«Как судейство сегодня? Катастрофа! Удалили, нельзя так», — сказал Конате.

Конате в первом тайме получил две желтые карточки и был удален с поля. Однако «Ахмат» в итоге победил «Локомотив» в меньшинстве со счетом 2:1.

Грозненский клуб набрал 11 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице РПЛ.