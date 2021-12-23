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Сердар Азмун признан лучшим игроком 2021 года в России

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Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим игроком 2021 года в России.

В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

Полностью расклад по голосам и итоговый результат смотрите по ссылке.

Азмун — лучший игрок года в РПЛ. Он станет суперзвездой и в Европе

Лучшие игроки 2021 года. Фото "СЭ"
Лучшие игроки 2021 года. Фото «СЭ»
Итог голосования тренеров. Фото "СЭ"
Итог голосования тренеров. Фото «СЭ»
Итог голосования менеджеров. Фото "СЭ"
Итог голосования менеджеров. Фото «СЭ»
Итог голосования журналистов. Фото "СЭ"
Итог голосования журналистов. Фото «СЭ»
Итог голосования болельщиков. Фото "СЭ"
Итог голосования болельщиков. Фото «СЭ»

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