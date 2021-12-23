Сердар Азмун признан лучшим игроком 2021 года в России
00:00
Форвард «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим игроком 2021 года в России.
В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
Полностью расклад по голосам и итоговый результат смотрите по ссылке.
Азмун — лучший игрок года в РПЛ. Он станет суперзвездой и в Европе
Лучшие игроки 2021 года. Фото «СЭ»
Итог голосования тренеров. Фото «СЭ»
Итог голосования менеджеров. Фото «СЭ»
Итог голосования журналистов. Фото «СЭ»
Итог голосования болельщиков. Фото «СЭ»
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю