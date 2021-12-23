Джим Сольбаккен, агент нападающего «Краснодара» Эрика Ботхейма, прокомментировал переход своего клиента в российский клуб.

«Многие европейские клубы интересовались Эриком, но чем подробнее мы изучили все предложения, тем яснее стало то, что Эрик хочет перейти в «Краснодар», — цитирует агента «РБ Спорт». — Было очень приятно взаимодействовать с директором клуба Владимиром Хашигом и его помощниками, которые работали над этой сделкой. Настоящие джентльмены! Я очень рад, что все прошло хорошо».

21-летний норвежец в 2021 году провел 46 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и сделал 10 голевых передач.