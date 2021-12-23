Агент Ботхейма — о переходе в «Краснодар»: «Эриком интересовались многие европейские клубы»
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Джим Сольбаккен, агент нападающего «Краснодара» Эрика Ботхейма, прокомментировал переход своего клиента в российский клуб.
«Многие европейские клубы интересовались Эриком, но чем подробнее мы изучили все предложения, тем яснее стало то, что Эрик хочет перейти в «Краснодар», — цитирует агента «РБ Спорт». — Было очень приятно взаимодействовать с директором клуба Владимиром Хашигом и его помощниками, которые работали над этой сделкой. Настоящие джентльмены! Я очень рад, что все прошло хорошо».
21-летний норвежец в 2021 году провел 46 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и сделал 10 голевых передач.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bothejma-prokommentiroval-perehod-futbolista-v-krasnodar/
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