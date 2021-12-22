Итог голосования журналистов при определении лучшего игрока России-2021
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
Представляем итог голосования журналистов.
Кто за кого
|
Журналист
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Виталий Айрапетов
|
Азмун
|
Сафонов
|
Дзюба
|
Мозес
|
Акинфеев
|
Константин Алексеев
|
Азмун
|
Барриос
|
Шиманьски
|
Акинфеев
|
Сафонов
|
Максим Алланазаров
|
Азмун
|
Шиманьски
|
Баринов
|
Захарян
|
Умяров
|
Александр Бобров
|
Азмун
|
Крыховяк
|
Дзюба
|
Захарян
|
Шиманьски
|
Леонид Волотко
|
Азмун
|
Барриос
|
Захарян
|
Шиманьски
|
Дзюба
|
Дмитрий Гирин
|
Азмун
|
Шиманьски
|
Фомин
|
Глушаков
|
Дзюба
|
Юрий Голышак
|
Рассказов
|
Кофрие
|
Максименко
|
Ломовицкий
|
Набабкин
|
Артем Калинин
|
Дзюба
|
Захарян
|
Умяров
|
Азмун
|
Глушаков
|
Вячеслав Короткин
|
Клаудиньо
|
Сафонов
|
Крыховяк
|
Азмун
|
Барриос
|
Олег Кошелев
|
Барриос
|
Азмун
|
Шиманьски
|
Глушаков
|
Соболев
|
Александр Кружков
|
Азмун
|
Барриос
|
Клаудиньо
|
Крыховяк
|
Захарян
|
Александр Львов
|
Сафонов
|
Азмун
|
Тюкавин
|
Караваев
|
Агаларов
|
Максим Максимов
|
Азмун
|
Сафонов
|
Головин
|
Нобоа
|
Дзюба
|
Игорь Рабинер
|
Клаудиньо
|
Шиманьски
|
Барриос
|
Акинфеев
|
Сафонов
|
Севастиан Терлецкий
|
Дуглас Сантос
|
Азмун
|
Клаудиньо
|
Захарян
|
Нобоа
|
Гоша Чернов
|
Барриос
|
Вендел
|
Шиманьски
|
Клаудиньо
|
Дуглас Сантос
Итог
|
Игрок
|
Упоминания
|
Места
|
|
|
|
|
Очки
|
|
|
1-е
|
2-е
|
3-е
|
4-е
|
5-е
|
|
1. Сердар Азмун
|
13
|
8
|
3
|
0
|
2
|
0
|
56
|
2. Вильмар Барриос
|
7
|
2
|
3
|
1
|
0
|
1
|
26
|
3. Себастиан Шиманьски
|
8
|
0
|
3
|
3
|
1
|
1
|
24
|
4. Матвей Сафонов
|
6
|
1
|
3
|
0
|
0
|
2
|
19
|
5. Клаудиньо
|
5
|
2
|
0
|
2
|
1
|
0
|
18
|
6. Артем Дзюба
|
6
|
1
|
0
|
2
|
0
|
3
|
14
|
7. Арсен Захарян
|
6
|
0
|
1
|
1
|
3
|
1
|
14
|
8. Гжегож Крыховяк
|
3
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
9
|
9. Дуглас Сантос
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
6
|
10. Игорь Акинфеев
|
3
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
5
|
Денис Глушаков
|
3
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
5
|
12. Николай Рассказов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
13. Наиль Умяров
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
4
|
14. Вендел
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Максимилиано Кофрие
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
16. Кристиан Нобоа
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
3
|
17. Дмитрий Баринов
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
Александр Головин
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
Александр Максименко
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
Константин Тюкавин
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
Даниил Фомин
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
22. Вячеслав Караваев
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
Александр Ломовицкий
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
Виктор Мозес
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
25. Гамид Агаларов
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Кирилл Набабакин
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Александр Соболев
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Итого
|
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
240
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю