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Итог голосования журналистов при определении лучшего игрока России-2021

22 декабря, 23:55
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

Представляем итог голосования журналистов.

Кто за кого

Журналист

1

2

3

4

5

Виталий Айрапетов

Азмун

Сафонов

Дзюба

Мозес

Акинфеев

Константин Алексеев

Азмун

Барриос

Шиманьски

Акинфеев

Сафонов

Максим Алланазаров

Азмун

Шиманьски

Баринов

Захарян

Умяров

Александр Бобров

Азмун

Крыховяк

Дзюба

Захарян

Шиманьски

Леонид Волотко

Азмун

Барриос

Захарян

Шиманьски

Дзюба

Дмитрий Гирин

Азмун

Шиманьски

Фомин

Глушаков

Дзюба

Юрий Голышак

Рассказов

Кофрие

Максименко

Ломовицкий

Набабкин

Артем Калинин

Дзюба

Захарян

Умяров

Азмун

Глушаков

Вячеслав Короткин

Клаудиньо

Сафонов

Крыховяк

Азмун

Барриос

Олег Кошелев

Барриос

Азмун

Шиманьски

Глушаков

Соболев

Александр Кружков

Азмун

Барриос

Клаудиньо

Крыховяк

Захарян

Александр Львов

Сафонов

Азмун

Тюкавин

Караваев

Агаларов

Максим Максимов

Азмун

Сафонов

Головин

Нобоа

Дзюба

Игорь Рабинер

Клаудиньо

Шиманьски

Барриос

Акинфеев

Сафонов

Севастиан Терлецкий

Дуглас Сантос

Азмун

Клаудиньо

Захарян

Нобоа

Гоша Чернов

Барриос

Вендел

Шиманьски

Клаудиньо

Дуглас Сантос

Итог

Игрок

Упоминания

Места

Очки

1-е

2-е

3-е

4-е

5-е

1. Сердар Азмун

13

8

3

0

2

0

56

2. Вильмар Барриос

7

2

3

1

0

1

26

3. Себастиан Шиманьски

8

0

3

3

1

1

24

4. Матвей Сафонов

6

1

3

0

0

2

19

5. Клаудиньо

5

2

0

2

1

0

18

6. Артем Дзюба

6

1

0

2

0

3

14

7. Арсен Захарян

6

0

1

1

3

1

14

8. Гжегож Крыховяк

3

0

1

1

1

0

9

9. Дуглас Сантос

2

1

0

0

0

1

6

10. Игорь Акинфеев

3

0

0

0

2

1

5

Денис Глушаков

3

0

0

0

2

1

5

12. Николай Рассказов

1

1

0

0

0

0

5

13. Наиль Умяров

2

0

0

1

0

1

4

14. Вендел

1

0

1

0

0

0

4

Максимилиано Кофрие

1

0

1

0

0

0

4

16. Кристиан Нобоа

2

0

0

0

1

1

3

17. Дмитрий Баринов

1

0

0

1

0

0

3

Александр Головин

1

0

0

1

0

0

3

Александр Максименко

1

0

0

1

0

0

3

Константин Тюкавин

1

0

0

1

0

0

3

Даниил Фомин

1

0

0

1

0

0

3

22. Вячеслав Караваев

1

0

0

0

1

0

2

Александр Ломовицкий

1

0

0

0

1

0

2

Виктор Мозес

1

0

0

0

1

0

2

25. Гамид Агаларов

1

0

0

0

0

1

1

Кирилл Набабакин

1

0

0

0

0

1

1

Александр Соболев

1

0

0

0

0

1

1

Итого

16

16

16

16

16

240

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