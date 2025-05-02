Футбол
2 мая, 17:48

Семшов не понял отставки Лички: «Нужно было дать отработать третий сезон»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист «Динамо» Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» высказался об отставке Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых.

«Очень непонятная отставка. Оставалось всего четыре тура и можно было делать выводы после окончания чемпионата. Думаю, что какое-то недопонимание между руководителями и Марцелом после игры со «Спартаком» произошло. Но мы можем только догадываться. Считаю, что Личке нужно было дать отработать третий сезон и после этого делать выводы. А у нас сейчас тенденция менять тренеров как можно чаще», — сказал Семшов «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.

Игорь Семшов
Марцел Личка
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • kpmanager

    Нет мозгов - вот и не понял... Поныл... впрочем как обычно...

    02.05.2025

  • Keep Calm And Carry On

    Два сезона вполне достаточно, чтобы понять что за фрукт

    02.05.2025

  • shafir07

    Как и до Лички, будем восьмыми-девятыми

    02.05.2025

  • СЛАВА БУЛАТОВ

    семшов тормоз а личку еще в прошлом году после краснодара надо было увольнять

    02.05.2025

  • оппонент

    Личка создал симпатичную команду. Ну проиграли Спартаку и проиграли... Однако, показать кто в доме хозяин, амбиции и своё Я,- вот что движет динамовскими боссами.

    02.05.2025

  • dynamite

    Конечно, надо было оставить! Но раз уже давно идут разговоры об отсавке, то тут было без вариантов. Есть уже свой на место Лички!

    02.05.2025

  • suomi257

    а что это бы изменило???!!!….тупой Семшов!!!

    02.05.2025

  • mikeV

    Руководители просто неумные

    02.05.2025

    • Семшов — о Буваче: «Сидит припеваючи и ничего не делает, получая хорошие деньги»

    Судья Мешков вышел на 3-е место по матчам в РПЛ. Больше только у Безбородова и Карасева
