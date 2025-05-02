Семшов не понял отставки Лички: «Нужно было дать отработать третий сезон»

Экс-футболист «Динамо» Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» высказался об отставке Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых.

«Очень непонятная отставка. Оставалось всего четыре тура и можно было делать выводы после окончания чемпионата. Думаю, что какое-то недопонимание между руководителями и Марцелом после игры со «Спартаком» произошло. Но мы можем только догадываться. Считаю, что Личке нужно было дать отработать третий сезон и после этого делать выводы. А у нас сейчас тенденция менять тренеров как можно чаще», — сказал Семшов «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.