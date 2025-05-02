Судья Мешков вышел на 3-е место по матчам в РПЛ. Больше только у Безбородова и Карасева

Сегодняшняя игра 27-го тура чемпионата России «Акрон» — «Динамо» Мх стала для 42-летнего Виталия Мешкова 227-й в этом турнире в качестве судьи. По числу матчей он вышел на третье место, обойдя Алексея Николаева, давно завершившего карьеру.

Больше них на поле выходили только 52-летний Владислав Безбородов (306 встреч), отстраненный от работы до конца сезона, и 45-летний Сергей Карасев (272), который сохраняет шанс установить новый рекорд.