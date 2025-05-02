Футбол
2 мая, 18:07

Судья Мешков вышел на 3-е место по матчам в РПЛ. Больше только у Безбородова и Карасева

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодняшняя игра 27-го тура чемпионата России «Акрон» — «Динамо» Мх стала для 42-летнего Виталия Мешкова 227-й в этом турнире в качестве судьи. По числу матчей он вышел на третье место, обойдя Алексея Николаева, давно завершившего карьеру.

Больше них на поле выходили только 52-летний Владислав Безбородов (306 встреч), отстраненный от работы до конца сезона, и 45-летний Сергей Карасев (272), который сохраняет шанс установить новый рекорд.

РПЛ
Виталий Мешков
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • leverrier

    "Сергей Карасев (272), который сохраняет шанс установить новый рекорд." Учитывая, как он судит в этом сезоне, у него сохраняется больше шансов повторить судейскую судьбу Безбородова. Хотя, есть шанс, что именно такие судьи и ценятся нынешним футбольным руководством.

    03.05.2025

  • spartsmen

    Судья мешков? Каких мешков?

    03.05.2025

  • Alexander Suvorov

    Говорящая фамилия! Нужно бы проверить доходы и расходы!!!

    03.05.2025

  • Andrei Shulga

    Ну и что за заслуга работать на износ? отсюда и хромает качество судейства

    02.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А тебе когда-нибудь взятки давали? Ну когда колхозы судил, ну или совхозы? Чем давали? Картошкой, луком или еще чем?

    02.05.2025

  • Mick Shelby

    Теперь может судить еврокубковые матчи.

    02.05.2025

  • Mikhail

    Надо выдать ему бронзовую медаль за ТРЕТЬЕ место.

    02.05.2025

  • juvekos

    еще бы любимый судья бомжевика вместе с ивашкой

    02.05.2025

  • andy1962

    Отличный судья. Он может ошибаться, но всегда последователен в своих решениях, к вар прибегает реже остальных. Во всяком случае, таким одиозным как Кукуян и Левников, до Мешкова как до Луны.

    02.05.2025

  • rac135

    Умеет паря делиться с кем надо) Золотая рыбка) Или золотой мешок?)

    02.05.2025

  • SuperDennis

    Ну опять чувачок попозорился... Назначайте его почаще, судья омерзительный!!

    02.05.2025

  • Спринт

    Судья Мешков вышел .. и катомку для мзды не забыл ..

    02.05.2025

  • Kirill Boglovsky

    Еврокубковое место )

    02.05.2025

