Семшов — о Буваче: «Сидит припеваючи и ничего не делает, получая хорошие деньги»

Экс-футболист «Динамо» Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» высказался о работе заместителя генерального директора бело-голубых по спорту Желько Бувача.

«Спортивный директор Бувач уже не первого тренера приводит и не за что не отвечает. С него надо тоже спрашивать. Иностранец, который пришел в российский клуб, сидит припеваючи и ничего не делает, получая хорошие деньги. Его же брали для того, чтобы команда была чемпионом... За третье место она и без него всегда боролась. Так что не только Личка должен отвечать за результат», — сказал Семшов «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.