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Сегодня, 16:30

Семшов: «В борьбу за 2-3 места вклинится кто-то еще, кроме ЦСКА, «Ростова», «Спартака» и «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Еще во время зимней паузы мы говорили, что «Зениту» будет тяжело навязать борьбу за чемпионство, дай бог, это кто-то сможет сделать. Но, если учитывать, что ближайшие конкуренты сами теряют очки, то маловероятно, что с петербуржцами кто-то будет бороться за золотые медали. При всем уважении ко всем командам РПЛ, конкурировать с «Зенитом» сейчас тяжело», — приводит Metaratings.ru слова Семшова.

Также он предположил, какие команды будут вести борьбу за медали в чемпионате России.

«Нас ожидает борьба за медали, потому что очень много клубов стоят рядом в турнирной таблице. Думаю, что конкуренция за 2-3 места будет интересной, и кто-то еще вклинится в нее, кроме ЦСКА, «Ростова», «Спартака» и «Динамо». Все, конечно, может еще поменяться, но опытные футболисты «Зенита» не допустят интриги. Они очень хорошо реагируют на разные трудности и справляются с ними», — добавил специалист.

По итогам 18 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Спартак» идет вторым с 37 очками. Тройку лучших команд замыкает «Ростов» (35 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-v-borbu-za-2-3-mesta-v-rpl-vklyuchitsya-kto-to-eshyo-pomimo-cska-rostova-spartaka-i-dinamo-233310/
Игорь Семшов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Гладилин считает, что судейские ошибки в РПЛ неизбежны
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
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Владимир Писарский

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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
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Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

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