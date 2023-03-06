Семшов: «В борьбу за 2-3 места вклинится кто-то еще, кроме ЦСКА, «Ростова», «Спартака» и «Динамо»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Еще во время зимней паузы мы говорили, что «Зениту» будет тяжело навязать борьбу за чемпионство, дай бог, это кто-то сможет сделать. Но, если учитывать, что ближайшие конкуренты сами теряют очки, то маловероятно, что с петербуржцами кто-то будет бороться за золотые медали. При всем уважении ко всем командам РПЛ, конкурировать с «Зенитом» сейчас тяжело», — приводит Metaratings.ru слова Семшова.

Также он предположил, какие команды будут вести борьбу за медали в чемпионате России.

«Нас ожидает борьба за медали, потому что очень много клубов стоят рядом в турнирной таблице. Думаю, что конкуренция за 2-3 места будет интересной, и кто-то еще вклинится в нее, кроме ЦСКА, «Ростова», «Спартака» и «Динамо». Все, конечно, может еще поменяться, но опытные футболисты «Зенита» не допустят интриги. Они очень хорошо реагируют на разные трудности и справляются с ними», — добавил специалист.

По итогам 18 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Спартак» идет вторым с 37 очками. Тройку лучших команд замыкает «Ростов» (35 очков).