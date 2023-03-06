Семшов: «В борьбу за 2-3 места вклинится кто-то еще, кроме ЦСКА, «Ростова», «Спартака» и «Динамо»
Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
«Еще во время зимней паузы мы говорили, что «Зениту» будет тяжело навязать борьбу за чемпионство, дай бог, это кто-то сможет сделать. Но, если учитывать, что ближайшие конкуренты сами теряют очки, то маловероятно, что с петербуржцами кто-то будет бороться за золотые медали. При всем уважении ко всем командам РПЛ, конкурировать с «Зенитом» сейчас тяжело», — приводит Metaratings.ru слова Семшова.
Также он предположил, какие команды будут вести борьбу за медали в чемпионате России.
«Нас ожидает борьба за медали, потому что очень много клубов стоят рядом в турнирной таблице. Думаю, что конкуренция за 2-3 места будет интересной, и кто-то еще вклинится в нее, кроме ЦСКА, «Ростова», «Спартака» и «Динамо». Все, конечно, может еще поменяться, но опытные футболисты «Зенита» не допустят интриги. Они очень хорошо реагируют на разные трудности и справляются с ними», — добавил специалист.
По итогам 18 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Спартак» идет вторым с 37 очками. Тройку лучших команд замыкает «Ростов» (35 очков).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3