Семин заявил, что Гильерме сыграл великолепно в матче с "Тамбовом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Тамбовом" (2:1) в матче второго тура чемпионата России.

– Почему решили поставить Игнатьева в атаку? Потому что он более оборонительный? Или больше некого ставить?

– Здесь в комплексе. Для Игнатьева нет никакой роли, играет он в защите или в атаке. И эта вариация принесла нам три очка. Почему его поменял: потому что он не играл три месяца. 45 минут

– Почему Лысова решили поменять?

– Хотел немножечко время потянуть. А он был самым дальним. Маленькие футбольные хитрости.

– Мурило смог убедить, что он может быть центральным защитником?

– У нас есть четыре центральных защитника, очень квалифицированных. Но сегодня они все в разных кондициях. Когда приедем к общему знаменателю, тогда будем решать после каждой тренировки кто из них лучше.

– Что скажете по Гильерме? На нем не сказалась эта история с контрактом?

– Великолепно он сыграл! Все что в воздухе было, он все снял. Явных моментов, чтобы выручить, не было. Все угловые, все боковые передачи он забрал. По-моему он один из тех, кто сыграл ровно. (Александр Рогулев)

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