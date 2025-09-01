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Журова о возвращении Сантоса в сборную Бразилии: «Зачем нам люди, которые не хотят играть за нашу страну?»

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением про отказ капитана «Зенита», защитника Дугласа Сантоса от российского спортивного гражданства.

«Болельщики могут говорить, что нас использовали. Вся эта история — одна коммерция. Зачем нам люди, которые не хотят играть за нашу страну? Не хочет человек играть за сборную, быть русским — ну и не надо. Он же не наш гражданин изначально. Значит ему это было не близко. Можно сказать, что нужно аккуратнее выдавать паспорта, но не проверять же намерения игроков на полиграфе. Мы же не можем осудить коренного бразильца за то, что он вернулся в их расположение. Многие россияне делают также. Я поддерживаю выдачу гражданства только для тех, кто готов ассимилироваться у нас, язык учить — даже если он потом уедет, видно, что человек пытался стать русским. У человека родина там, где семья, а не паспорт», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова назвала получение гражданства хитростью перед лимитом.

«Всегда хочется сказать, а у нас своих игроков что-ли нет? Хитрость перед новым лимитом не удалась. Главное, чтобы люди не получали паспорта лишь для каких-то обходов. Такое я не поддерживаю — нехорошая история. Гражданство должно получаться не для такого», — добавила Журова.

31-летний футболист официально вернул бразильское спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Теперь защитник будет считаться легионером в РПЛ, несмотря на российское гражданство. Сантос в «Зените» с 2019 года. Его вызвали на сентябрьские матчи сборной Бразилии.

Денис Клесарев

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Дуглас Сантос
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РПЛ
Светлана Журова
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
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