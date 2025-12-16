Семин: «Кордоба — сильнейший форвард РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» заявил, что считает нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим форвардом в РПЛ.

— Кого назовете сильнейшим форвардом в РПЛ?

— Кордобу. Мощный нападающий, который успешно ведет единоборства. Хотя против него защитники частенько играют грязно и жестоко. Судьи не всегда это замечают, не оберегают форварда «Краснодара». А надо бы! Ведь это лучший игрок нашей лиги.

В сезоне-2025/26 Кордоба забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 24 матчах за «Краснодар» во всех турнирах.