Семин: «Нам не хватает быстрых игроков. Таких как Глебов в ЦСКА»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» обозначил проблему российского футбола.

— Если говорить о больших нападающих, то вас не удивляет, что Дзюба по-прежнему держит себя в форме, забивая за «Акрон»?

— Дзюба действительно приносит пользу своей команде. Но если говорить о развитии российского футбола, то мне бы хотелось, чтобы у нас как можно больше появлялось таких быстрых игроков, как Глебов в ЦСКА.

Нашему футболу явно не хватает скоростей. Причем в широком понимании этого слова — скорости работы с мячом, передач, скорости принятия решений.

Надо ориентироваться на ведущие клубы Европы. Возьмем «ПСЖ». Справа в защите играет Хакими. Реактивный. Слева — Нуну Мендеш или Эрнандес с невероятными физическими данными! А Дембеле? А Хвича? А Витинья? А Барколя? Все удивительно работоспособные. Почему Парижу не подошли Месси, Неймар, Мбаппе?

— Почему?

— Они не могут работать и вперед, и назад! Сегодня мы отстаем в Европе именно в скоростных данных. Хотя в советском футболе могли похвастаться своей скоростью Рейнгольд, Еврюжихин, Урин, Беланов, Блохин. А если брать российское время, то это Канчельскис, Карпин, Жирков, Аршавин, Измайлов.