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16 декабря 2025, 12:30

Семин: «Нам не хватает быстрых игроков. Таких как Глебов в ЦСКА»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Вингер ЦСКА Кирилл Глебов против защитника «Спартака» Александра Джику.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» обозначил проблему российского футбола.

— Если говорить о больших нападающих, то вас не удивляет, что Дзюба по-прежнему держит себя в форме, забивая за «Акрон»?

— Дзюба действительно приносит пользу своей команде. Но если говорить о развитии российского футбола, то мне бы хотелось, чтобы у нас как можно больше появлялось таких быстрых игроков, как Глебов в ЦСКА.

Нашему футболу явно не хватает скоростей. Причем в широком понимании этого слова — скорости работы с мячом, передач, скорости принятия решений.

Надо ориентироваться на ведущие клубы Европы. Возьмем «ПСЖ». Справа в защите играет Хакими. Реактивный. Слева — Нуну Мендеш или Эрнандес с невероятными физическими данными! А Дембеле? А Хвича? А Витинья? А Барколя? Все удивительно работоспособные. Почему Парижу не подошли Месси, Неймар, Мбаппе?

— Почему?

— Они не могут работать и вперед, и назад! Сегодня мы отстаем в Европе именно в скоростных данных. Хотя в советском футболе могли похвастаться своей скоростью Рейнгольд, Еврюжихин, Урин, Беланов, Блохин. А если брать российское время, то это Канчельскис, Карпин, Жирков, Аршавин, Измайлов.

Юрий Семин.«Играю в теннис, осваиваю падел, летаю на матчи «Челси» и «Арсенала». Юрий Семин — о Батракове, Станковиче и Кордобе

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Юрий Семин
Футбол
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
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