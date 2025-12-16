Семин: «Нам не хватает быстрых игроков. Таких как Глебов в ЦСКА»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» обозначил проблему российского футбола.
— Если говорить о больших нападающих, то вас не удивляет, что Дзюба по-прежнему держит себя в форме, забивая за «Акрон»?
— Дзюба действительно приносит пользу своей команде. Но если говорить о развитии российского футбола, то мне бы хотелось, чтобы у нас как можно больше появлялось таких быстрых игроков, как Глебов в ЦСКА.
Нашему футболу явно не хватает скоростей. Причем в широком понимании этого слова — скорости работы с мячом, передач, скорости принятия решений.
Надо ориентироваться на ведущие клубы Европы. Возьмем «ПСЖ». Справа в защите играет Хакими. Реактивный. Слева — Нуну Мендеш или Эрнандес с невероятными физическими данными! А Дембеле? А Хвича? А Витинья? А Барколя? Все удивительно работоспособные. Почему Парижу не подошли Месси, Неймар, Мбаппе?
— Почему?
— Они не могут работать и вперед, и назад! Сегодня мы отстаем в Европе именно в скоростных данных. Хотя в советском футболе могли похвастаться своей скоростью Рейнгольд, Еврюжихин, Урин, Беланов, Блохин. А если брать российское время, то это Канчельскис, Карпин, Жирков, Аршавин, Измайлов.
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