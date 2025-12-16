Семин: «Миранчуку не следовало переходить в «Аталанту». Не его команда»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что экс-полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук ошибся, перейдя в «Аталанту».

— Не тревожит, что лучшим в российском чемпионате называют легионера, а в Европе на высоком уровне из россиян в поле играет пока только Александр Головин?

— Это как раз к вопросу о дефиците в нашем футболе скоростных игроков. Вот Головин соответствует европейским стандартам. Но как только Саша перестанет в «Монако» давать те объемы, которые он показывал в ЦСКА, то сразу потеряет место в составе. Пока он молодец и выглядит очень достойно.

— А что скажете про Алексея Миранчука?

— Это пример того, что всем нашим футболистам нужно знать, куда они переходят, отправляясь в Европу. Ты должен четко понимать, заинтересован ли в тебе тренер клуба или нет. И, просмотрев матчи клуба, в который собираешься, задать его тренеру вопрос, на какой позиции тот его видит. Может, ты не подходишь этой команде по стилю? И зачастую так, к сожалению, и происходит...

— Хотите сказать, что по стилю игры Алексей Миранчук не подходил тренеру «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини?

— Помню, мы играли с «Байером» в Лиге чемпионов. Так вот Алексей Миранчук был не хуже Кая Хаверца. Я не преувеличиваю. По пониманию игры, скорости принятия решений он точно немцу не уступал. Но Алексей приносит громадную пользу команде тогда, когда на него играют, когда он получает много мячей. Его козыри — видение поля, проникающие передачи, завершение. А у «Аталанты» просто другой стиль игры.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. Россиянин провел за итальянскую команду 98 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 19 результативных передач. Вместе с «Аталантой» хавбек выиграл Лигу Европы в сезоне-2023/24.

С конца июля 2024 года Миранчук выступает за американскую «Атланту».