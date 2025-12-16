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Семин: «Миранчуку не следовало переходить в «Аталанту». Не его команда»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что экс-полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук ошибся, перейдя в «Аталанту».

— Не тревожит, что лучшим в российском чемпионате называют легионера, а в Европе на высоком уровне из россиян в поле играет пока только Александр Головин?

— Это как раз к вопросу о дефиците в нашем футболе скоростных игроков. Вот Головин соответствует европейским стандартам. Но как только Саша перестанет в «Монако» давать те объемы, которые он показывал в ЦСКА, то сразу потеряет место в составе. Пока он молодец и выглядит очень достойно.

— А что скажете про Алексея Миранчука?

— Это пример того, что всем нашим футболистам нужно знать, куда они переходят, отправляясь в Европу. Ты должен четко понимать, заинтересован ли в тебе тренер клуба или нет. И, просмотрев матчи клуба, в который собираешься, задать его тренеру вопрос, на какой позиции тот его видит. Может, ты не подходишь этой команде по стилю? И зачастую так, к сожалению, и происходит...

— Хотите сказать, что по стилю игры Алексей Миранчук не подходил тренеру «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини?

— Помню, мы играли с «Байером» в Лиге чемпионов. Так вот Алексей Миранчук был не хуже Кая Хаверца. Я не преувеличиваю. По пониманию игры, скорости принятия решений он точно немцу не уступал. Но Алексей приносит громадную пользу команде тогда, когда на него играют, когда он получает много мячей. Его козыри — видение поля, проникающие передачи, завершение. А у «Аталанты» просто другой стиль игры.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. Россиянин провел за итальянскую команду 98 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 19 результативных передач. Вместе с «Аталантой» хавбек выиграл Лигу Европы в сезоне-2023/24.

С конца июля 2024 года Миранчук выступает за американскую «Атланту».

Юрий Семин.«Играю в теннис, осваиваю падел, летаю на матчи «Челси» и «Арсенала». Юрий Семин — о Батракове, Станковиче и Кордобе

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Алексей Миранчук
Юрий Семин
Футбол
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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