Семин: «Судьи не соответствуют уровню РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает уровень судейства серьезной проблемой в российском футболе.

78-летний специалист оценил работу арбитра в матче между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ. Махачкалинцы с 20-й минуты играли в меньшинстве после удаления Джемала Табидзе.

«40 нарушений за матч, две остановки VAR, замены — и добавили пять минут всего-то. Судейство в Махачкале — это ни в какие ворота не лезет. Надо сделать акцент на этом. В этом плане пострадал Биджиев. Нет результата, и уходит тренер. Судьи не соответствуют уровню РПЛ. Судейство — громадная проблема в российском футболе», — цитирует Семина Metaratings.

После матча с «Пари НН» стало известно, что главный тренер «Динамо» Хасанби Биджиев подал в отставку со своего поста.

После 18 туров махачкалинцы с 15 очками занимают 13-е место в РПЛ.