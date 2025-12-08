Мартинс: «Не сказал бы, что первая часть сезона «Спартака» — провал»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в разговоре с «СЭ» подвел итоги первой части сезона РПЛ.

«Я бы не сказал, что первая часть сезона — провал. Некоторые отрезки и игры были очень удачными. Естественно, было и много ошибок, на которых, я надеюсь, у нас получится научиться», — сказал Мартинс «СЭ».

«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.