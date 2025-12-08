Челестини — о первой половине сезона-2025/26: «Поставлю команде десять из десяти»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил игру команды в первой части сезона-2025/26.

«Поставлю десять из десяти. Ни одного плохого слова сказать не могу. Мы могли бы быть первыми после этого матча (с «Краснодаром» в 18-м туре. — Прим. «СЭ»), но не получилось. Нужно согласиться с этим. Но мы в борьбе [за первое место]. Может быть, я бы покритиковал ребят только за поражение от «Ростова». Я поздравляю наших ребят — они сделали невероятное. И делают этого уже в течение многих недель», — цитирует 50-летнего швейцарского специалиста клубная пресс-служба.

ЦСКА с 36 очками после 18 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В 18-м туре армейцы играли в гостях с «Краснодаром» и уступили со счетом 2:3.

Челестили работает главным тренером ЦСКА с 20 июня 2025 года.