Семак: «Жерсон работает с большим желанием. С нетерпением ждем, когда он наберет кондиции»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о полузащитнике сине-бело-голубых Жерсоне.

В последний раз 28-летний бразилец выходил на поле в матче против махачкалинского «Динамо» (4:0) в 6-м туре РПЛ. Игра проходила 23 августа.

— По Жерсону: конечно, достаточно длинный промежуток времени на восстановление, но он работает с большим желанием. И сейчас, конечно, эмоционально для него немножко полегче стало, потому что он присоединился к команде, работает вместе с командой, старается, работает хорошо. И мы все с нетерпением ждем, когда он наберет оптимальные кондиции и функциональные, и игровые. Потому что я думаю, что это очень качественный игрок. При его работе с мячом нет никаких вопросов. Ему нужно набрать форму, адаптироваться и помогать команде, чего он сам очень хочет, и что он и делает на футбольном поле, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В летнее трансферное окно Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго». В текущем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах и не отличался результативными действиями.