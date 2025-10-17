Черчесов — о лимите на легионеров: «Неправильно считать паспорта во время матча»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к возможному ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

— Сейчас идут разговоры о лимите — его могут ужесточить. Какова ваша позиция?

— Всегда говорил: он нужен, но в разумных пределах. Слово «лимит» само по себе неприятное — как будто тебя ограничивают. Но ведь в любой стране есть защита своих производства, продукции, сельского хозяйства. Мы тоже должны поддерживать «отечественного производителя», если так можно сказать про футбол.

Когда еще работал в «Динамо», эта тема тоже поднималась, и тогда говорил то же самое, что готов сказать и сейчас: пускай будет восемь, девять, максимум десять легионеров. Главное, чтобы все имели право выходить на поле одновременно. Все вместе ведь никогда на нем не появятся — травмы, спады формы, ротация. Вот сейчас, к примеру, у нас трое иностранцев не играют по разным причинам. Значит, в составе автоматически оказываются трое россиян — без всяких приказов. Это и есть естественная конкуренция. Что, Жирков подарил бы место Джуджаку? Нет. А Денисов — Ванкеру? Тоже нет. Но второго российского Денисова нет, поэтому надо пригласить Ванкера для конкуренции.

А когда ты во время матча вынужден считать паспорта — это уже неправильно. Вот идет игра, мне надо сделать замену — условно, поменять Жиркова на Джуджака. Но понимаю: чтобы выпустить венгра, надо еще кого-то заменить, чтобы уложиться в лимит. А матч не ждет! Мне нужен футболист по позиции, а я вынужден не на поле смотреть, а национальности ребят вспоминать.

Вот как происходило в Краснодаре в последнем туре — у меня уже трое стояли на бровке, готовились выйти на замену — Эль-Махрауи, Конате и Гадио, — продолжает Черчесов. — В последний момент подходит помощник: в лимит не укладываемся. Хорошо, подсказали вовремя, а то нам засчитали бы поражение, и вы говорили бы, что Саламыч считать не умеет. А Саламыч считать умеет — и неплохо. (Улыбается.) Просто во время матча не до паспортов. В итоге пришлось извиниться перед Гадио — некрасиво, но ничего не поделаешь. Когда ты сильнее, но не играешь, то как ты это футболисту объяснишь?

А так — есть министерство спорта, нам доложат, какое решение примут. Пускай будет три, пускай пять иностранцев, пусть вообще одни россияне — не проблема. Все в одинаковых условиях. Но главное, чтобы не создавалось искусственных ситуаций, когда парень лучше,, но не выходит, потому что у него не то гражданство. Это неправильно и разрушительно для атмосферы в коллективе.

Кстати, расширил бы тему. Почему лимит только на футболистов? Почему не ограничить количество иностранных тренеров — не главных, а свиту, чтобы не приходило по десять-двенадцать человек ассистентов. Мне разрешали брать с собой в «Легию» и «Ференцварош» двух-трех своих помощников. Когда мы приходили в иностранные клубы, ни одного местного специалиста не убирали.

Если все ключевые места заняты иностранцами, как расти молодому тренеру по физподготовке, аналитику или ассистенту? Где развиваться? Или спортивный директор из-за рубежа, его заместитель тоже. А наши ребята, как тот же Артем Ребров, где должны получать практику?

Клубы, конечно, сами решают, но важно выстраивать линию, чтобы отечественные специалисты могли прибавлять. Мы всегда старались доказывать это делом.

Вот пример: Александр Вукович стал чемпионом с «Легией» — правда, через год после моего ухода, потому что сначала меня не послушали. (Улыбается.) А Чаба Мате после меня провел десять матчей, одержал в них девять побед, команда забила 38 голов. Значит, мы что-то передали друг другу. Сейчас он мой помощник в «Ахмате», продолжаем вместе работать. Это нормальная преемственность, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали пять побед, трижды сыграли вничью и уступили в четырех встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.