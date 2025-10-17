Черчесов оценил судейство в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал уровень судейства в РПЛ.

— А как оцениваете судейство?

— Критиковать не буду. Хотя, конечно, во время матчей иногда хочется выпустить пар, чтобы не лопнуть. Но в целом стараюсь сдерживаться. У арбитров свое руководство — Мажич, Каманцев, они отвечают за систему.

Единственное, чего не понимаю, — непоследовательности. Вот идет, например, встреча в Ростове: подача углового, явное нарушение, а свистка нет. Потом туром позже в игре «Спартак» — «Сочи» за точно такой же эпизод ставят пенальти на 95-й минуте.

Или в Краснодаре — момент, где наш футболист вываливается на ударную позицию, его толкают в спину, но ни судья, ни ВАР не реагируют. А через день в другом матче за мяч, случайно отлетевший в руку на углу штрафной, дают пенальти. Где логика?

Я ведь не требую, чтобы рефери все видели, хотя это их задача. Просто хочется единых критериев. Возвращаемся к встрече с «Краснодаром»: игра идет, эмоции кипят — нормальный процесс. Вижу, пошли свистки. Говорю резервному арбитру Чебану: «Дайте футболистам играть, не нагнетайте. Уже сейчас могу сказать, чем это закончится». И мы видели, чем это действительно закончилось: конфликтом Сперцяна с Ндонгом.

Как футбольный человек, вижу, где можно было поступить иначе, но не считаю нужным раздувать эти истории. Судьи тоже люди. У них есть руководители, разберутся. Моя задача — команду готовить, а не искать виноватых со свистком, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.