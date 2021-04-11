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Семак высказался о травме Ловрена и запрете на игру арендованных игроков против своих клубов

18:55
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак 11 апреля на пресс-конференции после победы над «Сочи» (2:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ рассказал о травме защитника Деяна Ловрена и высказался о запрете на участие арендованных футболистов против своих клубов.

— Вы до сих пор против участия в матчах арендованных игроков?

— Я уже говорил. Я против.

— Как оцените игру Прохина и Мамманы?

— Маммана хорошо сегодня смотрелся. Прохин много фолил, но в целом, учитывая отсутствие игровой практики, сыграл неплохо.

— Насколько удачно Чистяков заменил Ловрена? Есть ли шанс, что Деян вернется к матчу с «Краснодаром»?

— По Деяну к следующему матчу будет информация подробная. Чистякову было непросто, но он справился.

— Как помочь Азмуну тратить меньше времени, чтобы реализовывать моменты?

— Просто так реализация не придет в один миг. Он и так сегодня нам помог.

— Есть ли шанс у Мамманы и Прохина вернуться в «Зенит» летом?

— Шансы есть. Закончим чемпионат, и тогда этот вопрос станет актуальным.

«Зенит» выиграл четвертый матч подряд и набрал 54 очка, оторвавшись от «Спартака» в турнирной таблице. У красно-белых 47 очков и игра в запасе.

В активе «Сочи» осталось 40 очков, команда расположилась на седьмой строчке.

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Как завершится матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак»?
Победой «Локомотива» с перевесом в 1-2 мяча
27.0%
«Локомотив» победит с крупным счетом
3.0%
Победой «Спартака» с перевесом в 1-2 мяча
44.9%
«Спартак» победит с крупным счетом
6.2%
Будет нулевая ничья
1.9%
Будет результативная ничья
17.1%
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