Тедеско рассказал, как работает с Соболевым и Масловым

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об отношении с некоторыми игроками команды.

«У нас с ним хорошие отношения, как и со всеми футболистами. И до меня он много забивал в других командах. Даже я его не испортил (смеется).

Работа с Маловым? Когда ребенка учат кататься на велосипеде, то он обязательно упадет. Ему будет больно и досадно. Но если через год он снова увидит это велосипед, то испугается. И в следующий раз сядет на него только лет в 12.

С Павлом ни о чем не говорим. Он продолжает делать свою работу. Все прекрасно понимают, что не нужно забивать в свои ворота. И ему это неприятно, и мне это неприятно. Но он старается исправить ошибки», — сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер».