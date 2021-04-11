Тедеско рассказал, как работает с Соболевым и Масловым
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об отношении с некоторыми игроками команды.
«У нас с ним хорошие отношения, как и со всеми футболистами. И до меня он много забивал в других командах. Даже я его не испортил (смеется).
Работа с Маловым? Когда ребенка учат кататься на велосипеде, то он обязательно упадет. Ему будет больно и досадно. Но если через год он снова увидит это велосипед, то испугается. И в следующий раз сядет на него только лет в 12.
С Павлом ни о чем не говорим. Он продолжает делать свою работу. Все прекрасно понимают, что не нужно забивать в свои ворота. И ему это неприятно, и мне это неприятно. Но он старается исправить ошибки», — сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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