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Евсеев: «Рангник приехал на матч «Локомотив» — «Спартак»? Я тоже на стадионе»

18:58
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию, что матч 25-го тура Тинькофф чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» посетил немецкий тренер Ральф Рангник.

«Он приехал на игру? Я тоже на стадионе. Ну, наверное, это будущий тренер «Спартака», — сказал Евсеев в выездной студии «Матч Премьер».

Пока неизвестно, кто пригласил немецкого специалиста на игру. Также непонятны цели визита Рангника на центральный матч 25-го тура.

Локомотив — Спартак

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Как завершится матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак»?
Победой «Локомотива» с перевесом в 1-2 мяча
27.0%
«Локомотив» победит с крупным счетом
3.0%
Победой «Спартака» с перевесом в 1-2 мяча
44.9%
«Спартак» победит с крупным счетом
6.2%
Будет нулевая ничья
1.9%
Будет результативная ничья
17.1%
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