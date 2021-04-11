Евсеев: «Рангник приехал на матч «Локомотив» — «Спартак»? Я тоже на стадионе»
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию, что матч 25-го тура Тинькофф чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» посетил немецкий тренер Ральф Рангник.
«Он приехал на игру? Я тоже на стадионе. Ну, наверное, это будущий тренер «Спартака», — сказал Евсеев в выездной студии «Матч Премьер».
Пока неизвестно, кто пригласил немецкого специалиста на игру. Также непонятны цели визита Рангника на центральный матч 25-го тура.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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