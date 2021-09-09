Семак высказался о ситуации с запретом Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» с «Ахматом» и «Челси»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с запретом футболистам команды Малкому и Клаудиньо принимать участие в играх 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» и 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Челси».
«Есть ли шансы, что Малком и Клаудиньо сыграют в этих матчах? Клуб занимается этим вопросом — наши специалисты находятся в контакте с федерациями. Шансы есть. Но на сегодняшний день решение ФИФА состоит в том, что они играть не могут. Как я могу к нему относиться? Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем. Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на троих основных футболистов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Конечно, это странное решение со стороны всех футбольных инстанций.
Пока нет представления, кто может заменить отсутствующих игроков. Только сегодня футболисты вернулись из сборных, теперь им нужно сдать тесты, а после мы посмотрим, сколько игроков — четырнадцать или тринадцать — будут готовиться к матчам. Посмотрим, кто из них будет лучше готов и на одну, и на вторую игру, и будем решать. В Испании перенесли матчи из-за позднего возвращения латиноамериканцев? У нас практически не было такой возможности. Мы можем что-то двигать только на одну дату в декабре, но неизвестно, что будет после следующих игр сборных. Возможно, ситуация будет повторяться, поэтому что-то куда-то переносить у нас возможности не было», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.
8 сентября, стало известно, что ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» до 14 сентября из-за решения клуба не отпускать футболистов в сборную Бразилии.
В сезоне-2021/22 24-летний Малком провел 3 матча, в которых забил 1 гол. У 24-летнего Клаудиньо 2 матча.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-09-09-sergey-semak-matchi-posle-pereryva-na-igry-sbornykh-eto-vsegda-neprosto.htm
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Vasssya
Не читали то, что играть за клуб ранее 5 дней после закрытия международного окна можно только с одобрения бразильской федерации. Или расчитывали, что в Бразилии жутко обрадуются отзыву игроков? Типа, ну и хрен с ним, не больно-то и хотелось?
09.09.2021
Ю.Ю.
Смотрю вики, там указано, что с 94 года во 2-й лиге пылили.
09.09.2021
Ю.Ю.
Да сколько можно? Что не читали? Что предусмотрена дисква за отказ отпустить футболёров в сборную? Вот уверен, что в отличие от нас всех, наверняка вызубрили вовремя. Просто в этой ситуации был шанс, что бразилы не будут жаловаться и санкций не применят. А вот ежели будут играть за сборную, то матч с Челси пропустят однозначно. Пример Барриоса в помощь. В конце концов, Зенит и Малкома отпустил в Токио, хотя мог этого не делать, и на эти матчи, хотя бумажка из Бразилии пришла в клуб совсем не за 15 дней, которые предусмотрены регламентом той же ФИФА.
09.09.2021
Андрей Какурин
Да,уж. Долго думал?
09.09.2021
Нижневартовск за ФКСМ
давно и только в миньку
09.09.2021
Нижневартовск за ФКСМ
какури дальше
09.09.2021
Vasssya
Спасибо. Мне не надо. Только директивы тоже не было. Ести положение по статусу и переходам игроков, хрен знает когда утверждённое. Бразильцы те же в "Зенит" по его нормам переходили, и что его в Питере не читали - не верю.
09.09.2021
Ю.Ю.
Так ведь и в футбол играли.
09.09.2021
Андрей Какурин
Вот уж питерским как разникогда и не был. Не моя команда. А грязь, слюни сопли, болтунов и трепачей не люблю, потому и Спартак тоже. Закупите в Китае универсальное средство для очистки от застоявшейся грязи, хотя и оно вряд ли поможет. Эту грязь ничем не отмоешь. Несколько поколений нужно.
09.09.2021
Non-profi
Вот вам бы такое "стечение обстоятельств", спущенное начальственной директивой. Посмотрели бы все, как бы вы к этому отнесьись...
09.09.2021
Нижневартовск за ФКСМ
Самотлор в волейбол играет
09.09.2021
Ю.Ю.
Ладно, пусть будет Самотлор.
09.09.2021
Vasssya
Кое-что напутали. Никто сверху, никакая власть "Зенит" игроков не лишала. Таковы правила, такое стечение обстоятельств. А расчитывать на добрую волю бразильской федерации, у которой прям со сборов выдернули двух чуть ли не последних игроков, просто глупо.
09.09.2021
Нижневартовск за ФКСМ
Югра в хоккей играет, за спартак с 1978 года болею
09.09.2021
Нижневартовск за ФКСМ
глупо и не остроумно....впрочем у питерских по другому не бывает....
09.09.2021
Тошнотная-ЭкспрессЪ
С каким душком? Высмеивать придурков, вещающих изо всех дыр про два-три состава Зенита, когда они полную заявку набрать не могут? Ладно, буду их хвалить тогда :laughing:
09.09.2021
Андрей Какурин
С душком твоя ирония.
09.09.2021
Тошнотная-ЭкспрессЪ
Почитайте на досуге что такое ирония :laughing:
09.09.2021
Андрей Какурин
Ты кого слушаешь? Губерниева и ему подобных? Собираешь чушь и глашатаешь. Что ты уподобляешься этим якобы спецам? Думай сам а не вопируй идиотов.
09.09.2021
Тошнотная-ЭкспрессЪ
Соседнюю новость откройте, там уже как заученные мантры повторяемые каждый год: "Начнем с «Зенита». Для России у питерцев и так, в принципе, два состава" (с) При том, что у нас в этом году одна из самых коротких скамеек :laughing:
09.09.2021
Ю.Ю.
Всё хотел спросить, почему Спартак, а не Югра?
09.09.2021
Андрей Какурин
Обезьяничаешь? Спартаковскую чушь поаторяешь?
09.09.2021
Андрей Какурин
А при чем тут Спартаческу? И при чем менеджер? Ты Зеню приавнял к спартаковской гнили? Глупо и не остроумно. Федун сразу бы снял команду с ЛЧ, но ему не дано тула попасть, потому как Спартак не вышел физиономией , да и место у него во второй десятке РПЛ. В ФНЛ бы не вылететь. А потом нытие , слюни и сопли- это спартаковский брэнд.
09.09.2021
Non-profi
Я не очень считаю Семака за спеца, но здесь не вижу, в чем он не прав. В самом деле, сверху лишили клуб троих ведущих игроков на ключевой матч, причем вне зависимости от действий клуба и игроков. Сделай такое российская власть - все бы уже трындели про вселенский беспрелел, КАРРупцию и тэ дэ. А когда это же делают фифовские власти - то вроде как и все пучком. Я что-то напутал?
09.09.2021
e-peretyatko
давно уже такого нет, потому что легов можно всего 8, а россиян в принципе подходящих под уровень - очень мало и их никто не отдает Проще тогда уже Кравцова, Хотулева и прочий молодняк ставить)
09.09.2021
Тошнотная-ЭкспрессЪ
"а после мы посмотрим, сколько игроков — четырнадцать или тринадцать — будут готовиться к матчам" Бгг легендарные три состава :laughing:
09.09.2021
Осакаровка
Ты со Спартаком Зеню не равняй! А тем более Федуна с Семаком. Если бы Спартаку такое устроили - вонь была бы до Юпитера.
09.09.2021
Нижневартовск за ФКСМ
не ююкай, плиз
09.09.2021
Владислав2
Повидимому он должен был сказать: мне по барабану, у меня два состава, увсех порвем.
09.09.2021
Павел Леонидович
сплошное нытье... а ведь был мужиком
09.09.2021
Ю.Ю.
Где ты здесь нытьё увидел, конспиролог?
09.09.2021
Нижневартовск за ФКСМ
менеджер стал ныть чаще, чем Плаческу.
09.09.2021