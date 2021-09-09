Семак высказался о ситуации с запретом Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» с «Ахматом» и «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с запретом футболистам команды Малкому и Клаудиньо принимать участие в играх 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» и 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Челси».

«Есть ли шансы, что Малком и Клаудиньо сыграют в этих матчах? Клуб занимается этим вопросом — наши специалисты находятся в контакте с федерациями. Шансы есть. Но на сегодняшний день решение ФИФА состоит в том, что они играть не могут. Как я могу к нему относиться? Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем. Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на троих основных футболистов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Конечно, это странное решение со стороны всех футбольных инстанций.

Пока нет представления, кто может заменить отсутствующих игроков. Только сегодня футболисты вернулись из сборных, теперь им нужно сдать тесты, а после мы посмотрим, сколько игроков — четырнадцать или тринадцать — будут готовиться к матчам. Посмотрим, кто из них будет лучше готов и на одну, и на вторую игру, и будем решать. В Испании перенесли матчи из-за позднего возвращения латиноамериканцев? У нас практически не было такой возможности. Мы можем что-то двигать только на одну дату в декабре, но неизвестно, что будет после следующих игр сборных. Возможно, ситуация будет повторяться, поэтому что-то куда-то переносить у нас возможности не было», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

8 сентября, стало известно, что ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» до 14 сентября из-за решения клуба не отпускать футболистов в сборную Бразилии.

В сезоне-2021/22 24-летний Малком провел 3 матча, в которых забил 1 гол. У 24-летнего Клаудиньо 2 матча.