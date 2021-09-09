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Крал попрощался со «Спартаком»: «Клуб навсегда останется в моем сердце»

13:37
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник «Спартака» Алекс Крал попрощался с московским клубом.

«Хотелось бы сказать спасибо «Спартаку» за эти 2 прекрасных года. Огромное спасибо руководству клуба, тренерам, административному и медицинскому штабу. Тем людям, которые работали, когда я пришел и тем, кто присоединился позже! Я всегда буду помнить наши славные победы и наших болельщиков, которые создавали на трибунах атмосферу, пробирающую до мурашек, и которых можно по праву назвать нашим двенадцатым игроком. Я так ими гожусь и никогда их не забуду!

Также хотел сказать огромное спасибо всем товарищам по команде. Они помогали мне с первого дня в России не только на поле, но и за его пределами. Благодаря этой помощи в том числе мои мечты сбылись! Их прощальное видео очень много для меня значит! Спасибо вам, ребята! Здоровья вам и удачного сезона. Для меня было огромной честью играть в величайшем клубе России! «Спартак Москва» навсегда останется в моем сердце!» — написал у себя в Instagram Крал.

 

В конце августа «Вест Хэм» арендовал 23-летнего Крала у «Спартака» с обязательным правом выкупа.

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Иван Торопцев все материалы автора

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