Семак рассказал о шансах Крицюка дебютировать за «Зенит» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о шансах нового вратаря команды Станислава Крицюка дебютировать в ближайшем матче против «Ахмата».

«Насколько вероятно появление Крицюка в составе на матч с «Ахматом»? Посмотрим. У нас есть время на то, чтобы все проанализировать. У Станислава такие же шансы выйти в стартовом составе, как и у других игроков», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Матч 7-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ахмат» состоится 11 сентября, начало встречи — в 16.30 (мск).

Крицюк перешел в «Зенит» из португальского «Жил Висенте» 2 сентября.