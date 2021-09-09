Семак рассказал о шансах Крицюка дебютировать за «Зенит» в матче с «Ахматом»
13:53
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о шансах нового вратаря команды Станислава Крицюка дебютировать в ближайшем матче против «Ахмата».
«Насколько вероятно появление Крицюка в составе на матч с «Ахматом»? Посмотрим. У нас есть время на то, чтобы все проанализировать. У Станислава такие же шансы выйти в стартовом составе, как и у других игроков», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.
Матч 7-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ахмат» состоится 11 сентября, начало встречи — в 16.30 (мск).
Крицюк перешел в «Зенит» из португальского «Жил Висенте» 2 сентября.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-09-09-sergey-semak-matchi-posle-pereryva-na-igry-sbornykh-eto-vsegda-neprosto.htm
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