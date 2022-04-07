Семак рассказал, почему «Зенит» неудачно играет в гостях

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу того, что в этом сезоне команда неудачно играет в гостях.

«Почему команда не так хорошо играет на выезде? Какой-то год более удачно играем на выезде, какой-то менее. После возобновления мы сыграли всего две игры на выезде. В одной были близки к победе, пропустили к концовке. Вторая игра в тяжелой борьбе тоже привела к ничейному результату. Ничего страшного. Понимаем, что в гостях играть сложнее. Команды идут на небольшие хитрости — не поливают газон или не постригают траву. Это понятно и нормально. Ребятам приходится чуть сложнее. Мы играем в том режиме, в котором играем последние годы. По сравнению с прошлым годом мы набрали даже на одно очко больше. Все зависит от того, какое качество игры мы показываем. Качество неплохое. Будет игра — будут нужные результаты. Какие-то игроки с точки зрения организация игры выбывают, но команда старается играть в той же манере», — заявил Семак.

После 24 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 49 очков и расположился на 1-м месте таблицы.