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Семак рассказал, почему «Зенит» неудачно играет в гостях

Сергей Семак высказался об игре «Зенита» на выезде
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу того, что в этом сезоне команда неудачно играет в гостях.
«Почему команда не так хорошо играет на выезде? Какой-то год более удачно играем на выезде, какой-то менее. После возобновления мы сыграли всего две игры на выезде. В одной были близки к победе, пропустили к концовке. Вторая игра в тяжелой борьбе тоже привела к ничейному результату. Ничего страшного. Понимаем, что в гостях играть сложнее. Команды идут на небольшие хитрости — не поливают газон или не постригают траву. Это понятно и нормально. Ребятам приходится чуть сложнее. Мы играем в том режиме, в котором играем последние годы. По сравнению с прошлым годом мы набрали даже на одно очко больше. Все зависит от того, какое качество игры мы показываем. Качество неплохое. Будет игра — будут нужные результаты. Какие-то игроки с точки зрения организация игры выбывают, но команда старается играть в той же манере», — заявил Семак.

После 24 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 49 очков и расположился на 1-м месте таблицы.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
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Ростов – Локомотив
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Локомотив

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