Семак об отрыве «Зенита» от «Динамо»: «Мы должны смотреть на свою игру, конкуренты меняются каждый год»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе за чемпионство по итогам сезона-2021/22 с «Динамо».

«Давление всегда есть. Отрыв всего 3 очка? Отрыв тот, который есть. Мы должны смотреть на свою игру. Все зависит от того, насколько мы будем добиваться результата. Конкуренты меняются каждый год. «Ахмат» проводит хороший сезон, много движения, борьбы, быстрых атак. Дома при своих болельщиках игра добавляет им эмоций, особенно против лидеров чемпионата», — сказал Семак на пресс-конференции перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 49 очками в 23 матчах. «Динамо» идет на второй строчке с 46 очками в 23 играх.

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится в субботу, 9 апреля. Начало — в 19.30 (мск).