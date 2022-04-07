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Сегодня, 11:23

Сергей Семак рассказал, покинет ли «Зенит» кто-то из игроков в ближайшее время

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в ближайшее время команду никто не покинет.

«Не думаю, что кто-то сейчас покинет команду. Приостановить контракт можно было до 7 числа. Осталось полтора месяца в чемпионате. Маловероятно, что кто-то решит приостановить действие своего контракта. Никто из ребят ничего не говорил. Есть ли уверенность? Надо жить сегодняшним днем. Вряд ли она может быть на сегодняшний день», — сказал Семак.

Тренер также высказался об игре полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина.

«У Даниила Уткина фантастический показатель штрафных ударов, у него прекрасный удар. На протяжении всей карьеры он отличался умением хорошо использовать стандартные положения. У «Ахмата» подобралась очень хорошая команда, у них есть вариативность в атакующей линии. Естественно, у любой команды есть сильные стороны. Мы этому и собираемся уделять больше внимания. Наша команда тоже сильна командными действиями», — добавил Семак

9 апреля «Зенит» сыграет с «Ахматом» в 24-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 19.30 мск. Петербургский клуб с 49 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Сергей Семак
ФК Зенит
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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