Сергей Семак рассказал, покинет ли «Зенит» кто-то из игроков в ближайшее время

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в ближайшее время команду никто не покинет.

«Не думаю, что кто-то сейчас покинет команду. Приостановить контракт можно было до 7 числа. Осталось полтора месяца в чемпионате. Маловероятно, что кто-то решит приостановить действие своего контракта. Никто из ребят ничего не говорил. Есть ли уверенность? Надо жить сегодняшним днем. Вряд ли она может быть на сегодняшний день», — сказал Семак.

Тренер также высказался об игре полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина.

«У Даниила Уткина фантастический показатель штрафных ударов, у него прекрасный удар. На протяжении всей карьеры он отличался умением хорошо использовать стандартные положения. У «Ахмата» подобралась очень хорошая команда, у них есть вариативность в атакующей линии. Естественно, у любой команды есть сильные стороны. Мы этому и собираемся уделять больше внимания. Наша команда тоже сильна командными действиями», — добавил Семак

9 апреля «Зенит» сыграет с «Ахматом» в 24-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 19.30 мск. Петербургский клуб с 49 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.