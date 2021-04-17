Семак рассказал, почему сделал 4 замены одновременно в матче с «Краснодаром»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему сделал четыре замены одновременно в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:2).
— Почему замены были лишь на 65-й минуте? Устраивала игра?
— Игра в первом тайме была неплохой за исключением нескольких моментов в обороне. Контроль мяча был неплох. После второго гола нужно было менять кардинально игру, добавить движение, так как «Краснодар» спокойно бы контролировал игру, а нам нужно было взвинтить темп. Игроки замены заставили ошибаться соперника, они оказывали давление.
— Как оцените действия команды после замены Дзюбы?
— И в первом тайме были неплохие взаимодействия, но после замены группы игроков игра несколько изменилась. У этих игроков есть другие хорошие качества.
(Екатерина Потапова)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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