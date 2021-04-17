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Семак рассказал, почему сделал 4 замены одновременно в матче с «Краснодаром»

21:26
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему сделал четыре замены одновременно в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:2).

— Почему замены были лишь на 65-й минуте? Устраивала игра?

— Игра в первом тайме была неплохой за исключением нескольких моментов в обороне. Контроль мяча был неплох. После второго гола нужно было менять кардинально игру, добавить движение, так как «Краснодар» спокойно бы контролировал игру, а нам нужно было взвинтить темп. Игроки замены заставили ошибаться соперника, они оказывали давление.

— Как оцените действия команды после замены Дзюбы?

— И в первом тайме были неплохие взаимодействия, но после замены группы игроков игра несколько изменилась. У этих игроков есть другие хорошие качества.

(Екатерина Потапова)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры