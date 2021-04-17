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Виктор Гончаренко: «Краснодар» вернул «Зенит» в игру»

21:32
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал ничью против «Зенита» (2:2) в матче 26-го тура Тинькофф российской премьер-лиги.

— Эмоциональная игра, нравятся такие матчи болельщикам, — отметил Ганчаренко. — Много атак у обеих команд. Мы до замен очень хорошо смотрелись, по делу вели. После замены немного потеряли контроль, уровень игры, расположение пропало. У «Зенита» путем замен упало качество, но улучшилось движение, и мы их вернули в игру после первого пропущенного мяча в простой ситуации, а потом еще второй гол. Ну, в атаке моментами не очень хорошо смотрелись, моментами — в обороне. Есть пища для размышления.

— Быстрый гол в ворота «Зенита» стал для вас сюрпризом?

— Да нет, наш стадион. Можем забивать любому сопернику. Для нас этот гол был хорошим подспорьем для уверенности. Он эмоций и сил придал.

— Как оцениваете игру Сергея Петрова после долгого отсутствия на поле? Его замена связана с тем, что пока Сергей не готов играть все 90 минут?

— Он отлично смотрелся, все свое время. К сожалению, не смог продолжить игру. Мало тренировок провел. Но достаточно хорошо выглядел в то время, пока играл.

— Игрокам «Краснодара» не раз требовалась медпомощь. Есть ли в этих моментах какая-то связь и удалось ли избежать ребятам серьезных повреждений?

— Градус игры был высокий, травм нет.

После ничьи с «Зенитом» «Краснодар» набрал 35 очков и догнал идущий на 10-м месте в турнирной таблице «Ахмат». «Быки» уступают команде из Грозного по дополнительным показателям и занимают 11-ю строчку.

(Екатерина Потапова)

Краснодар — Зенит

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры